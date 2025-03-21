Что ни рилс, то «жиза»: IT-эксперт объяснил, почему короткие видео бьют чётко в наши болевые точки

Например, девушка переживает сложное расставание и задерживается на грустном ролике, например, про дождь. Уже можно понять, что настроение у человека не самое хорошее потому, что этот ролик она почему-то посмотрела до конца. Потом она поставила лайк какому-то совету, связанному с мужчинами. Ну и всё, дело сделано. Уже сделан вывод, что, скорее всего, у неё такая ситуация, и ей начинают подсовывать подобные видео, а к нему ещё и рекламу.