Приморский краевой суд оставил без изменений решение по делу экс-вице-мэра Владивостока

Кроме того, с ноября 2020 по январь 2021 года, занимая должность заместителя главы Владивостока, он подстрекал начальника управления муниципальной собственностью города продать земельный участок площадью 9750 квадратных метров на улице Высокой для эксплуатации гаражного кооператива. В результате городская земля перешла в собственность третьих лиц, которые распорядились ею по своему усмотрению. Из-за этого бюджет Владивостока понес ущерб на сумму более миллиона рублей.