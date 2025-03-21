Приморский краевой суд оставил без изменений решение по делу экс-вице-мэра Владивостока

Приморский краевой суд отклонил апелляцию защиты Алексея Ляйфера и оставил без изменений приговор, вынесенный ему ранее, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Ляйфер, признанный виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, проведет в колонии 7 лет и 6 месяцев. Ему также назначен штраф в размере трех миллионов рублей и запрет на занятие должностей в органах власти на 4 года.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, следователям удалось доказать, что в декабре 2018 года Ляйфер в своем кабинете получил взятку в 300 тысяч рублей за помощь некоему ООО в предоставлении в аренду участка на улице Жигура для строительства многоквартирного дома.
Кроме того, с ноября 2020 по январь 2021 года, занимая должность заместителя главы Владивостока, он подстрекал начальника управления муниципальной собственностью города продать земельный участок площадью 9750 квадратных метров на улице Высокой для эксплуатации гаражного кооператива. В результате городская земля перешла в собственность третьих лиц, которые распорядились ею по своему усмотрению. Из-за этого бюджет Владивостока понес ущерб на сумму более миллиона рублей.
После апелляционного пересмотра приговор вступил в законную силу.