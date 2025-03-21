Фетисов: Гретцки великий хоккеист, поэтому радуется за успехи Овечкина

«Сейчас вся команда радуется каждому голу, болельщики и вся Северная Америка следит за этой гонкой, и про Гретцки вспоминают уже последние несколько месяцев ежедневно. Люди по разному реагируют на все, и то, что публично говорит Уэйн показывает, что он профессионал и радуется тому, что кто-то посягнул и приближается к немыслимому результату, которого он добился. Так что посмотрим на его реакцию. Хотя он сказал, что с удовольствием поприсутствует на той игре, где будет побит его рекорд. Это говорит и про fair play, и про спортивные принципы, мужскую игру под названием хоккей — Гретцки понимает, что рано или поздно Саша побьет этот рекорд, и публично завидовать и открещиваться это не в правилах великого, а он великий хоккеист», — сказал парламентарий.