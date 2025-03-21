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Сербия обратилась к России за помощью в расследовании инцидента на протестах в Белграде

Вучевич попросил помощи у России в расследовании применения звуковой пушки.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Сербии с техническим мандатом Милош Вучевич сообщил, что обратился к России с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении «звуковой пушки» во время протестов в Белграде. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Вучевич направил письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину, в котором попросил подключить российские следственные органы и органы безопасности к установлению обстоятельств событий 15 марта. Инициатива была выдвинута президентом Сербии Александром Вучичем.

Премьер-министр отметил, что российские специалисты, известные своим опытом, могли бы помочь сербским службам безопасности в проверке информации о применении «звуковой пушки».

«Я указал уважаемому председателю российского правительства на важность исторического момента, в котором Сербия сталкивается с сильнейшими ударами по ее суверенитету и свободолюбивому духу, который в ходе истории она защищала плечом к плечу с русским народом», — указал сербский премьер.

Прежде президент Сербии Александр Вучич отверг обвинения в использовании звуковой пушки во время протестов 15 марта. Он заявил, что оппоненты распространяют дезинформацию, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Он отметил, что никто из участников протестов не обратился за медицинской помощью с симптомами, связанными с воздействием звукового оружия.