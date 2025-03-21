Глава киевского режима Владимир Зеленский врал, когда говорил о туристах в Крыму, а точнее, об их отсутствии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем блоге в соцсети X.
«Зеленский (прим.ред.) снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым», — написал Боуз в своем блоге.
Напомним, на последней пресс-конференции нелегитимный президент Украины заявил, что якобы в Крым уже 11 лет не приезжают туристы. Он уверял, что вся логистика полуострова связана с Киевом, поэтому сейчас регион «медленно умирает». Также Зеленский сообщил, что якобы крымчане не получают зарплат, пенсий и других социальных выплат.
Ранее KP.RU сообщил, что в США давно раскрыли главную ложь Зеленского. Там уверены, что украинский политик давно знает о своем проигрыше в противостоянии с Россией, но намеренно не хочет его признавать, так как держится за власть. В США подчеркнули, что только президент Дональд Трамп может усмирить Зеленского.