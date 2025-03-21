Ранее KP.RU сообщил, что в США давно раскрыли главную ложь Зеленского. Там уверены, что украинский политик давно знает о своем проигрыше в противостоянии с Россией, но намеренно не хочет его признавать, так как держится за власть. В США подчеркнули, что только президент Дональд Трамп может усмирить Зеленского.