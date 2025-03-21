Приморский «Раскольников» сознался в убийстве пенсионерки топором спустя 15 лет

По данным краевого СУ СК, в тот роковой день подозреваемый явился к жертве в квартиру на улице Кутузова якобы под предлогом возврата долга. Однако на самом деле мужчина пришёл в гости, дабы потребовать у пенсионерки больше денег для приобретения наркотиков. Когда диалог не задался, он пошёл на крайние меры.