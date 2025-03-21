Волгоградцы столкнулись с масштабным сбоем в интернете

Особенно много сообщений поступило из регионов Урала и Сибири: Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, были сообщения о проблемах и на юге страны. Также жалобы касались доступа к VPN. По одной из версий, проблемы могли возникнуть из-за глобального сбоя Cloudflare — сервиса, помогающего ускорить загрузку сайтов и защищающего от атак.