Замглавы ФСИН заявил о тесте новых средств блокировки связи в СИЗО

«В указанном направлении деятельности есть над чем работать. Это решение задачи блокирования мобильной связи на территории учреждений. Эта задача уже сложнее, ведь мы должны локализовать зону блокирования только территорией учреждения, чтобы блокировка не распространялась за его пределы, например на граждан. Такие средства интеллектуального блокирования есть, но они не дешевы. Именно они позволяют в текущее время добиться стопроцентного результата. Сейчас практически завершен эксперимент в СИЗО-1 и СИЗО-4 города Москвы, где мы тестировали разные подходы и добились практически 100-процентного успеха», — сказал Щербаков в интервью РИА Новости.