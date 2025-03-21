Татарстан откроет до 150 ИТ-академий в разных регионах России к 2027 году

По словам чиновника, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Он направлен на распространение передовых методик преподавания программирования и опыта республики в других регионах. В действующей академии на базе ИТ-парка в столице республики ежегодно обучается более 800 человек, сообщает РБК.