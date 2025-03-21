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Татарстан откроет до 150 ИТ-академий в разных регионах России к 2027 году

Татарстан откроет до 150 ИТ-академий в разных регионах России к 2027 году. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.

Источник: Комсомольская правда

По словам чиновника, проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Он направлен на распространение передовых методик преподавания программирования и опыта республики в других регионах. В действующей академии на базе ИТ-парка в столице республики ежегодно обучается более 800 человек, сообщает РБК.

По информации Минцифры РТ, отрасли не хватает порядка 10 тысяч специалистов. В академии проводят интенсивы, курсы и мастер-классы, которые направлены на развитие практических навыков. Для школьников предусмотрено 10 направлений обучения.