«Элитное подразделение на страже интересов Родины»: кого возьмут в Африканский корпус

«Условия проживания в палаточном лагере, какие-то особенности по питанию — все это учитывается именно во время подготовки до командировки. Особенности по питанию связаны с другим набором продуктов. Там условия максимально созданы хорошие — и кондиционеры, и холодильное оборудование, но все равно климат другой, и даже доставить некоторые привычные нам продукты туда представляет определенную сложность. Поэтому набор не такой, как у нас здесь, на территории РФ. К этому людей готовят именно в Нижегородской области», — рассказал глава центра «Батыр».