Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Екатеринбурга открыли аллею педагогов допобразования

В сквере на проспекте Ленина Екатеринбурга открыли аллею лучших педагогов дополнительного образования.

Всего представлено 64 специалиста, которые представляют все районы города.

«Открытие аллеи — это яркое и теплое событие. Хотел бы вас поблагодарить за эту благородную работу и отметить роль дополнительного образования в жизни ребенка — она неоценима! — сказал замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко. — Это всегда связано с увлечениями детей, с тем, что их по-настоящему интересует и что они любят».

На аллее представлены педагоги, которых выбирали, исходя из наград, званий, мнения коллег, воспитанников и родителей.

На аллее можно узнать о деятельности педагогов, их увлечениях, профессиональных наградах, стаже.

Это 13-я по счету экспозиция на аллее. Ранее горожан и гостей Екатеринбурга знакомили с лучшими учителями, директорами школ, педагогами дополнительного образования, ветеранами профессии.

«МК-Урал» ранее писал, что учитель физики школы № 7 Качканара Вадим Мельников признан лучшим учителем Свердловской области. Именно он будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».

Учителю истории и обществознания лицея № 39 Нижнего Тагила Роману Лукину был вручен диплом 2 степени призёра регионального этапа конкурса, диплом 3 степени — учителю русского языка и литературы французской гимназии № 39 Екатеринбурга Елизавете Ендальцевой.