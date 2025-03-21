В центре Екатеринбурга открыли аллею педагогов допобразования

Всего представлено 64 специалиста, которые представляют все районы города.
«Открытие аллеи — это яркое и теплое событие. Хотел бы вас поблагодарить за эту благородную работу и отметить роль дополнительного образования в жизни ребенка — она неоценима! — сказал замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко. — Это всегда связано с увлечениями детей, с тем, что их по-настоящему интересует и что они любят».
На аллее представлены педагоги, которых выбирали, исходя из наград, званий, мнения коллег, воспитанников и родителей.
На аллее можно узнать о деятельности педагогов, их увлечениях, профессиональных наградах, стаже.
Это 13-я по счету экспозиция на аллее. Ранее горожан и гостей Екатеринбурга знакомили с лучшими учителями, директорами школ, педагогами дополнительного образования, ветеранами профессии.
«МК-Урал» ранее писал, что учитель физики школы № 7 Качканара Вадим Мельников признан лучшим учителем Свердловской области. Именно он будет представлять регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России».
Учителю истории и обществознания лицея № 39 Нижнего Тагила Роману Лукину был вручен диплом 2 степени призёра регионального этапа конкурса, диплом 3 степени — учителю русского языка и литературы французской гимназии № 39 Екатеринбурга Елизавете Ендальцевой.