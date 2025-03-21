В центре Екатеринбурга открыли аллею педагогов допобразования

«Открытие аллеи — это яркое и теплое событие. Хотел бы вас поблагодарить за эту благородную работу и отметить роль дополнительного образования в жизни ребенка — она неоценима! — сказал замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко. — Это всегда связано с увлечениями детей, с тем, что их по-настоящему интересует и что они любят».