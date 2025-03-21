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Выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию

Минобразования Беларуси сказало про поступление в вузы по собеседованию выпускников инженерных классов.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию. Подробности в эфире СТВ озвучил министр образования Андрей Иванец.

В сообщении сказано, что на базе белорусских учреждений образования действуют инженерные классы. Так, в 2025 году их впервые окончат около 2300 человек.

«Выпускники смогут поступить на некоторые специальности вузов без испытаний — достаточно будет пройти собеседование», — отметили в эфире телеканала.

Глава Минобразования уточнил, что для поступления будет достаточно сделать несколько понятных и простых шагов. Иванец добавил, что первый шаг состоит в выборе специальности на сайте Минобразования во вкладке «инженерные классы».

— Есть конкретный перечень специальностей, куда могут поступать выпускники инженерных классов по прохождению собеседования, — заявил Иванец.

Он обратил внимание, что второй шаг заключается в выборе университета, где будет проводиться подготовка по выбранной специальности. В эфире СТВ отметили, что на инженерные специальности вузы Беларуси собираются зачислить примерно 7500 человек.

Тем временем лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.

Кстати, Минобразования вводит электронную очередь для абитуриентов в Беларуси в 2025.

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