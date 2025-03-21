Выпускники инженерных классов смогут поступить в вузы Беларуси по собеседованию. Подробности в эфире СТВ озвучил министр образования Андрей Иванец.
В сообщении сказано, что на базе белорусских учреждений образования действуют инженерные классы. Так, в 2025 году их впервые окончат около 2300 человек.
«Выпускники смогут поступить на некоторые специальности вузов без испытаний — достаточно будет пройти собеседование», — отметили в эфире телеканала.
Глава Минобразования уточнил, что для поступления будет достаточно сделать несколько понятных и простых шагов. Иванец добавил, что первый шаг состоит в выборе специальности на сайте Минобразования во вкладке «инженерные классы».
— Есть конкретный перечень специальностей, куда могут поступать выпускники инженерных классов по прохождению собеседования, — заявил Иванец.
Он обратил внимание, что второй шаг заключается в выборе университета, где будет проводиться подготовка по выбранной специальности. В эфире СТВ отметили, что на инженерные специальности вузы Беларуси собираются зачислить примерно 7500 человек.
Тем временем лицей БГУ изменил правила приема абитуриентов в 2025 году.
Кстати, Минобразования вводит электронную очередь для абитуриентов в Беларуси в 2025.
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