Для неподготовленного читателя нужно пояснить: балоксавир принадлежит крупной швейцарской фармацевтической компании, которая проводила его исследования в каждой стране, где препарат зарегистрирован. Это общее правило, из которого следует, что портфолио у европейских препаратов объемное. Умифеновир же зарегистрирован в России, Китае и некоторых странах Ближнего Востока, где не предполагается такого количества однотипных исследований. А именно это напрямую влияет на уровень убедительности в метаанализе. Обсуждая этот момент, многие закрывают глаза на самый важный факт: только балоксавир и умифеновир в отличие от других противовирусных снижают продолжительность болезни.