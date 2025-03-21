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Владельцам «Волны Балтики» напомнили об активации транспортных карт до 10 апреля

В администрации назвали удобные способы.

Источник: Freepik

Транспортные карты «Волна Балтики» необходимо активировать до 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Напоминаем о начале очередного периода активации проездных билетов, который продлится до 10 апреля. Это можно сделать как раньше, в киосках “Пресса”. Но удобнее всего активировать проездной самостоятельно онлайн», — отметили в администрации.

Необходимо зайти на oplata.volna39.ru:

  • ввести номер своей транспортной карты («Льготной» или «Многодетный родитель»);
  • нажать кнопку «Пополнить периоды» (теперь можно пополнять на 5 месяцев вперёд);
  • выбрать нужные периоды;
  • нажать «Пополнить»;
  • выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» и свой банк;
  • в приложении банка нажать кнопку «Оплатить».

В Калининграде с 11 марта работает новая система оплаты проезда в общественном транспорте. В автобусах, трамваях и троллейбусах появились новые валидаторы, которые не выдают билетов.