Владельцам «Волны Балтики» напомнили об активации транспортных карт до 10 апреля

Транспортные карты «Волна Балтики» необходимо активировать до 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.
«Напоминаем о начале очередного периода активации проездных билетов, который продлится до 10 апреля. Это можно сделать как раньше, в киосках “Пресса”. Но удобнее всего активировать проездной самостоятельно онлайн», — отметили в администрации.
Необходимо зайти на oplata.volna39.ru:
- ввести номер своей транспортной карты («Льготной» или «Многодетный родитель»);
- нажать кнопку «Пополнить периоды» (теперь можно пополнять на 5 месяцев вперёд);
- выбрать нужные периоды;
- нажать «Пополнить»;
- выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» и свой банк;
- в приложении банка нажать кнопку «Оплатить».
В Калининграде с 11 марта работает новая система оплаты проезда в общественном транспорте. В автобусах, трамваях и троллейбусах появились новые валидаторы, которые не выдают билетов.