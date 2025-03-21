Афиша на 22, 23 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

22 марта
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Выставка Владимира Абусова «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать…» | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Воздух» | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Я люблю тебя, Россия!» | 12+
12.00−19.30 | Выставка «Цветы севера» | 0+
Балет Панфилова
15.00, 19.00 | Ещё не раз вы вспомните меня и весь мой мир… | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00
Выставка «Вдохновение» | 6+
Интерактивная выставка «Сказки нашей семьи» | 6+
Фотовыставка «Эвакуация: спасение и восстановление в Молотове» | 12+
Выставка «От формул до радиоволн» | 12+
Выставка «Писатели о войне» | 12+
Выставка «100 лет со дня рождения А. Н. Тумбасова, художника РСФСР и писателя» | 12+
Выставка Олега Бартова «Нарисованная Пермь» | 12+
Выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебная игла» | 6+
Библиотека им. Пушкина
10.00−18.00 | Выставка живописи и графики «Друзья встречают весну» | 12+
10.00−18.00 | Выставка авторской керамики, посвящённая малым рекам Перми, «Тут живут…» | 12+
Большой зал филармонии
19.00 | Борис Годунов | 6+
Галерея «Марис-арт»
12.00−16.00 | Выставка «Искусство с антресолей» | 12+
Галерея Анастасии Поповой
17.00 | Открытие выставки «Что женщине для счастья нужно» | 0+
ГБПОУ «ПККИИК»
15.00 | Спектакль «Эшелон» | 16+
ДК им. Калинина
17.00 | Группа «Серёжки» | 6+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка Юрия Лапшина «Уходя, оставьте свет» | 0+
ДК им. Солдатова
17.00−20.00 | Выставка «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути» | 0+
Дом актёра
23.45 Воланд. Беспокойная ночь | 18+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Шла дивизия на запад. Пермские части на фронтах Великой Отечественной» к 80-й годовщине Победы | 12+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «Разноцветный мир» | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Только групповые посещения по предварительным заявкам:
«Боевой путь уральских танкистов» (12+)
«Бур лун, ёрттэз! Здравствуйте, друзья!» (6+)
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | «Королёвские номера». Посещение индивидуально и в группе | 12+
Концерт-холл «Свобода»
20.00 | Тур группы 25/17. Юбилей альбома «Русский подорожник» | 16+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Выставка «Правила шва» | 6+
Пермская художественная галерея (здание завода «Телта»)
11.00−17.00 | Моновыставка «Аллегория науки». Игра в прятки с сюжетом | 6+
Пермский молодёжный театр
19.00 | Игрок | 12+
Планетарий
10.30 | Проделки Луны | 6+
12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+
15.00 | Почемучкин сон | 6+
17.30 | Солнце — наша живая звезда | 12+
19.00 | Далёкие миры. Другая жизнь? | 12+
Ресторан «Кама»
20.00 | Большой весенний концерт группы «Туман» | 18+
Театр «Белая овца»
19.00 | Спектакль «19 обмороков» | 12+
Театр «Век жизни»
19.30 | Премьера. Ж. Ануй. «Оркестр», трагический балаган | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Иллюзионное шоу клоунов «Шутки-утки» | 6+
18.00 | Иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию» | 6+
Театр «У Моста»
18.00 | А зори здесь тихие | 12+
18.00 | Игроки | 12+
Театр кукол
11.00 | Дюймовочка | 0+
13.30 | Вождь краснокожих | 6+
Театр юного зрителя
15.00, 18.00 | Зритель в стране чудес. Экскурсия на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр
14.00, 19.00 | Монте-Кристо (Я — Эдмон Дантес) | Большая сцена | 16+
18.00 | Вертинский | Дом молодёжи | 16+
19.00 | Урожай | Сцена-Молот | 18+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Персональная выставка живописи и графики Юрия Лапшина «Откровение» | 16+
11.00−17.00 | Персональная выставка Виталия Гнатюка «Пластика. Камень и графика» | 16+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка аналоговой фотографии «Видоискатели» | 0+
11.00−20.00 | Выставка «Всё связано» | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Арт-пространство «Другие круги». Выставка Марины Сотниковой «Оранжевый букет» | 12+
Цирк
13.00 | Технологичное цирковое шоу WOW | 0+
Частная филармония «Триумф»
19.30 | Концерт «Весна, любовь и танго» с участием мировых звёзд аргентинского танго | 12+
23 марта
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Выставка «Воздух» | 0+
12.00−19.30 | Выставка «Я люблю тебя, Россия!» | 12+
12.00−19.30 | Выставка «Цветы севера» | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 |
Выставка «Вдохновение» | 6+
Интерактивная выставка «Сказки нашей семьи» | 6+
Фотовыставка «Эвакуация: спасение и восстановление в Молотове» | 12+
Выставка «От формул до радиоволн» | 12+
Выставка «Писатели о войне» | 12+
Выставка «100 лет со дня рождения А. Н. Тумбасова, художника РСФСР и писателя» | 12+
Выставка Олега Бартова «Нарисованная Пермь» | 12+
Выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебная игла» | 6+
Большой зал филармонии
19.00 | Легенды ВИА 70−80-х. Мы из СССР! | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | Выставка «Что женщине для счастья нужно» | 0+
ДК им. Пушкина
9.00−18.00 | Выставка Юрия Лапшина «Уходя, оставьте свет» | 0+
ДК им. Солдатова
12.00 | Музыкальный театр «Орфей». Мюзикл «Король Лев» | 0+
17.00−20.00 | Выставка «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути» | 0+
ДК Лобановский
16.00 | Группа «Серёжки». Уникальная коллекция русских и удмуртских народных песен, авторских произведений | 6+
Дом актёра
23.45 Воланд. Беспокойная ночь | 18+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Выставка «Шла дивизия на запад. Пермские части на фронтах Великой Отечественной» к 80-й годовщине Победы | 12+
Дом художника
11.00−17.00 | Выставка «Разноцветный мир» | 6+
Ё-бар
19.00 | Группа «Бригадный подряд» | 16+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Только групповые посещения по предварительным заявкам:
«Боевой путь уральских танкистов» (12+)
«Бур лун, ёрттэз! Здравствуйте, друзья!» (6+)
11.00−19.00 | «Великий князь Михаил Александрович. Пермский период» | «Королёвские номера». Посещение индивидуально и в группе | 12+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | Выставка «Правила шва» | 6+
Органный концертный зал
19.00 | Вечер фортепианной музыки | 6+
ПДНТ «Губерния»
11.00 | Про Козу-дерезу и Свинку-егозу | 0+
14.00 | Медведь, волк, лиса и другие чудеса | 6+
Пермская художественная галерея (здание завода «Телта»)
11.00−17.00 | Моновыставка «Аллегория науки». Игра в прятки с сюжетом | 6+
Пермский молодёжный театр
19.00 | Бог ездит на велосипеде | 12+
Планетарий
10.30 | Как Тимоша на ракете летал | 6+
12.00 | Путешествие на машине времени | 6+
15.00 | Дорога в космос нам открыта | 6+
17.30 | Мир, в котором мы живём | 12+
Театр «Белая овца»
17.00 | Спектакль «19 обмороков» | 12+
Театр «Век жизни»
13.00 | Музыкальная сказка «Большой Ух» | 6+
19.30 | А. П. Чехов. «Медведь», комедия | 16+
Театр «Данилин»
10.00 | Представление весёлых попугаев | 6+
11.00 | Театр КУСТОДЕС. Сказка «Чудеса подводного мира» | 0+
Театр «У Моста»
14.00, 18.00 | А зори здесь тихие | 12+
18.00 | Игроки | 12+
Театр кукол
11.00 | Дюймовочка | 0+
13.30 | Вождь краснокожих | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Соловей. Концертное исполнение оперы | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Монодрама «Мой Гамлет» | 18+
Театр юного зрителя
15.00, 18.00 | Зритель в стране чудес. Экскурсия на малой сцене театра | 6+
Театр-Театр
14.00, 18.00 | Карлик Нос | Большая сцена | 6+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Персональная выставка живописи и графики Юрия Лапшина «Откровение» | 16+
12.00−18.00 | Персональная выставка Виталия Гнатюка «Пластика. Камень и графика» | 16+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Выставка аналоговой фотографии «Видоискатели» | 0+
11.00−20.00 | Выставка «Всё связано» | 6+
Центральная детская библиотека
10.00−18.00 | Выставка «Я творчеством живу» | 6+
10.00−18.00 | Выставка «Весенняя палитра» | 6+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Арт-пространство «Другие круги». Выставка Марины Сотниковой «Оранжевый букет» | 12+
Цирк
13.00 | Технологичное цирковое шоу WOW | 0+.