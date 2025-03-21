Афиша на 22, 23 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Библиотека им. Горького

10.00−17.00

Выставка «Вдохновение» | 6+

Интерактивная выставка «Сказки нашей семьи» | 6+

Фотовыставка «Эвакуация: спасение и восстановление в Молотове» | 12+

Выставка «От формул до радиоволн» | 12+

Выставка «Писатели о войне» | 12+

Выставка «100 лет со дня рождения А. Н. Тумбасова, художника РСФСР и писателя» | 12+

Выставка Олега Бартова «Нарисованная Пермь» | 12+

Выставка декоративно-прикладного искусства «Волшебная игла» | 6+