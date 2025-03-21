В России массово дорожает хлеб: как обстоят дела в Приморье?

Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России остается животрепещущей темой, начиная с 2024 года. Весной 2025-го количество заголовков в федеральных и региональных изданиях о мощном скачке цен и вовсе бьет рекорды. Что стало причиной индексации стоимости продукции самых разных производителей по стране и какова обстановка с ценами на хлебобулочные изделия в Приморье? Для поиска ответов на эти и другие наболевшие вопросы редакция ИА PrimaMedia обратилась к одному из ведущих производителей региона — АО «Владхлеб».
«По данным Росстата, цены на хлеб за год выросли на 12,1%. Хлеб из пшеничной муки стоит почти ₽100 за 1 кг», — сообщали в «РБК» (18+) еще в сентябре 2024 года. Однако и дальше на рынке хлебобулочных изделий все оставалось не слишком гладко. «Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10−12%», — написали «Ведомости» (16+) в феврале 2025 года.
В конце января этого года в интервью изданию «Коммерсантъ» (18+) гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов рассказал, что «если за январь-ноябрь 2024 года себестоимость кондитерской и замороженной продукции выросла на 16% год к году, то свежих хлебобулочных изделий — на 27%. Это связано с удорожанием логистики и сырья».
В качестве причин, повлиявших на рост отпускных цен, Козлов также называет увеличение фонда оплаты труда на 30%, трудности с импортозамещением оборудования и отсутствие в России механизма хеджирования* цен на сырье.
«Согласно Росстату, валовой сбор пшеницы в 2024 году составил 82,6 млн тонн, потеряв 11% год к году. Прогноз “Совэкона” на 2025 год — сокращение еще на 4,7% до 78,7 млн тонн. Негативный тренд продиктован снижением посевных площадей, урожайности зерна, рентабельности аграриев и погодными колебаниями. Частично на внутренние цены влияет рост стоимости пшеницы на мировых рынках», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на слова директора отраслевого издания «Совэкон» Андрея Сизова.
Тем временем, несмотря на не самые благоприятные тенденции в отрасли, длящиеся уже больше года, один из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморье — компания «Владхлеб» произвела индексацию оптово-отпускных цен совсем недавно — 6 февраля 2025 года. Благодаря господдержке предприятию удавалось до последнего сдерживать повышение цен на свою продукцию, в то время как стоимость товаров у многих других производителей хлебобулочных изделий уже пробивала потолок.
«Несмотря на все внешние факторы, АО “Владхлеб” стремится как можно дольше сохранять неизменным уровень цен на готовую продукцию за счет постоянного поиска различных вариантов сдерживания цен. Этому способствуют Федеральная программа поддержки предприятий хлебопекарной отрасли, региональная субсидия хлебопекам, льготный субсидированный тариф на железнодорожную перевозку муки из Сибири и Алтая во Владивосток для поставщиков сырья. Благодаря этой поддержке у АО “Владхлеб” появилась возможность провести индексацию оптово-отпускных цен лишь с 6 февраля 2025 года — гораздо позже иных производителей хлебопекарной отрасли на территории России, которые изменили стоимость выпускаемой продукции еще в 2024 году», — рассказали ИА PrimaMedia в АО «Владхлеб».
Что же стало причиной массового роста цен? С мая 2024 года конъюнктура рынка изменилась по причине колебаний курса валют, значительного роста закупочных цен на составляющие прямой себестоимости готовой продукции, а также на доставку сырья и упаковки. Рост цен на муку «Подольская 1 сорта» составил 20%, муку ржаную обдирную — 10%, масложировую группу — 16%, молоко и молокосодержащие продукты (в том числе сыры) — 14%, яйцепродукты — 12%, какао-продукты — 26%, упаковочные материалы — от 13%, расходы на доставку сырья, в том числе ж/д тариф, выросли на 13,8%.
«Поводом к индексации цен стал не только рост расходов на закуп и доставку сырья и упаковки, но и существенно возросшие общехозяйственные расходы АО “Владхлеб”. Причин тому несколько. В том числе — повышение уровня заработных плат персонала в период с июня 2024 года по январь 2025 года в связи с увеличением уровня МРОТ с 1 января 2025 года и, соответственно, увеличением размера фонда оплаты труда по ряду должностей, в среднем, на 12,5%», — отмечают на предприятии.
Из-за дефицита запасных частей, роста цен на них и перебоев с поставками выросли и расходы на содержание импортного оборудования, которое применяется на производстве АО «Владхлеб». В результате компания была вынуждена привлекать сторонние российские организации для изготовления запасных частей — аналогов импортных, а также нести дополнительные затраты на ремонт оборудования. Ввиду нехватки кадров, особенно рабочих специальностей, компании пришлось активнее привлекать сторонние организации для оказания услуг, в том числе логистических. Тем временем тарифы подрядчиков выросли в 2024 году в среднем на 23%.
Возросли затраты и на электронный документооборот (ЭДО) между АО «Владхлеб» и покупателями ввиду перехода торговых сетей на полный цикл отправки документов через ЭДО и роста тарифов операторов ЭДО. В 2024 году существенно увеличилась нагрузка на персонал зоны разгрузки и увеличилось время простоя вагонов под выгрузкой из-за неравномерной доставки вагонов с мукой в адрес АО «Владхлеб». В 2024 году компания выплатила беспрецедентные суммы штрафов поставщикам муки и собственникам подвижного состава за простои под выгрузкой вагонов с сырьем.
Но и на этом причины, способствовавшие индексации цен на конечную продукцию АО «Владхлеб» весной текущего года, не заканчиваются. Так, с 1 января 2025 года, после вступления в силу поправок в Налоговый кодекс РФ, ставка налога на прибыль увеличилась на 5 процентных пунктов и составила 25%. Кроме того, существенно увеличилась стоимость обслуживания заемного финансирования, привлекаемого АО «Владхлеб» для сдерживания роста цен на сырьевую составляющую — закуп муки. В сравнении с 2023 годом процентная ставка выросла более чем в четыре раза.
*Хеджирование — способ управления рисками, который помогает снизить убытки при изменении цен, курсов валют или ставок.