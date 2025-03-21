В России массово дорожает хлеб: как обстоят дела в Приморье?

«Поводом к индексации цен стал не только рост расходов на закуп и доставку сырья и упаковки, но и существенно возросшие общехозяйственные расходы АО “Владхлеб”. Причин тому несколько. В том числе — повышение уровня заработных плат персонала в период с июня 2024 года по январь 2025 года в связи с увеличением уровня МРОТ с 1 января 2025 года и, соответственно, увеличением размера фонда оплаты труда по ряду должностей, в среднем, на 12,5%», — отмечают на предприятии.