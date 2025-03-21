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Глава СКР потребовал разобраться с ситуацией 16-летнего инвалида из Салавата, который недополучает лекарства

Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав подростка-инвалида из Салавата.
Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с нарушением прав 16-летнего подростка-инвалида из башкирского города Салавата. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Обращение матери мальчика поступило через приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что ее сыну, который нуждается в постоянном приеме жизненно необходимого препарата, лекарство предоставляется нерегулярно и в недостаточном количестве. Несмотря на многочисленные обращения в профильные структуры, проблема все еще остается нерешенной.

В связи с этим СК Башкирии начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя руководителю республиканского Следкома Ильясу Масаллимову доложить о ходе и результатах проверки. Ситуация взята на контроль центрального аппарата ведомства.

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