Глава СКР потребовал разобраться с ситуацией 16-летнего инвалида из Салавата, который недополучает лекарства

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с нарушением прав 16-летнего подростка-инвалида из башкирского города Салавата. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Обращение матери мальчика поступило через приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что ее сыну, который нуждается в постоянном приеме жизненно необходимого препарата, лекарство предоставляется нерегулярно и в недостаточном количестве. Несмотря на многочисленные обращения в профильные структуры, проблема все еще остается нерешенной.
В связи с этим СК Башкирии начал процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя руководителю республиканского Следкома Ильясу Масаллимову доложить о ходе и результатах проверки. Ситуация взята на контроль центрального аппарата ведомства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.