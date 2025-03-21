Глава СКР потребовал разобраться с ситуацией 16-летнего инвалида из Салавата, который недополучает лекарства

Обращение матери мальчика поступило через приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». Женщина сообщила, что ее сыну, который нуждается в постоянном приеме жизненно необходимого препарата, лекарство предоставляется нерегулярно и в недостаточном количестве. Несмотря на многочисленные обращения в профильные структуры, проблема все еще остается нерешенной.