Редкоземельные металлы научились извлекать из фосфогипса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ученые инжинирингового центра Белгородского государственного национального исследовательского университета разработали технологию извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса, который является отходом производства минеральных удобрений. Технология способна обеспечить промышленные предприятия редкоземельными металлами на 50 лет вперед, сообщили ТАСС в пресс-офисе проекта «Инжиниринг и инновации» Центра управления проектами в промышленности.
«Одним из приоритетных методов переработки фосфогипса является извлечение редкоземельных металлов, так как он содержит редкоземельные металлы, востребованные в различных сферах промышленности. По состоянию на 2024 год потребление редкоземельных металлов российской промышленностью составляет около 2 тыс. тонн в год. В отвалах фосфогипса только на одной площадке в городе Балаково содержится около 100 тыс. тонн редкоземельных металлов, что позволяет обеспечить потребности отрасли на 50 лет. По итогам исследований нами запатентована технология переработки фосфогипса, позволяющая получать мелкодисперсный порошок, пригодный для экстракции суммы редкоземельных металлов с последующим их разделением без использования дорогостоящих органических кислот», — заявил директор инжинирингового центра Белгородского госуниверситета Иван Никулин, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученые провели эксперименты по определению оптимальных параметров извлечения металлов из фосфогипса. Ими установлены необходимые технологические параметры, включающие в себя подбор водных растворов различных кислот, их концентрацию, температуру и время обработки. В результате была разработана технология, обеспечивающая максимальное извлечение редкоземельных металлов, вне зависимости от происхождения фосфогипса.
Однако, несмотря на технологию получения редкоземельных металлов, используемый фосфогипс не перерабатывается в полной мере. Для решения данной проблемы разрабатывается методика получения сорбента из фосфогипса. При поддержке компании «Фосагро» планируется поэтапное создание технологии, которая позволит после извлечения редкоземельных металлов использовать фосфогипс в качестве сырья для сорбционной очистки последствий промышленных загрязнений, с последующим внедрением на производстве. Испытания технологии будут проводиться в местах загрязнения мазутом на Черном море.
Фосфогипс — неизбежный крупнотоннажный отход производства фосфорной кислоты, широко применяемой в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Ежегодно в мире образуются миллионы тонн фосфогипса, который накапливается в отвалах, занимая значительные площади. Однако этот материал обладает высоким потенциалом для переработки и повторного использования, что позволяет минимизировать его негативное воздействие на окружающую среду. Вопрос утилизации и переработки фосфогипса представляет собой важную научную и экологическую задачу мирового уровня.