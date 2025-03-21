Редкоземельные металлы научились извлекать из фосфогипса

«Одним из приоритетных методов переработки фосфогипса является извлечение редкоземельных металлов, так как он содержит редкоземельные металлы, востребованные в различных сферах промышленности. По состоянию на 2024 год потребление редкоземельных металлов российской промышленностью составляет около 2 тыс. тонн в год. В отвалах фосфогипса только на одной площадке в городе Балаково содержится около 100 тыс. тонн редкоземельных металлов, что позволяет обеспечить потребности отрасли на 50 лет. По итогам исследований нами запатентована технология переработки фосфогипса, позволяющая получать мелкодисперсный порошок, пригодный для экстракции суммы редкоземельных металлов с последующим их разделением без использования дорогостоящих органических кислот», — заявил директор инжинирингового центра Белгородского госуниверситета Иван Никулин, чьи слова приводятся в сообщении.