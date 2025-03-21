Гитарист из Петербурга Олег Баранов скончался

Петербургский гитарист Олег Баранов скончался на 58-м году жизни. Об этом печальном событии сообщили в социальных сетях его друзья и коллеги.
Музыкант был известен своим участием в таких коллективах, как Tequilajazzz, «Бондзинский» и S.P.O.R.T.
«Ушёл наш Олег… Безмерно скорбим», — написали в сообществе группы S.P.O.R.T. во «ВКонтакте».
Как пишет «Петербургский дневник», широкую известность Баранов получил, выступая в составе поп-рок группы S.P.O.R.T., дебют которой состоялся в 1993 году в клубе TamTam. Помимо этого, Олег Баранов играл в Tequilajazzz, петербургском коллективе, исполняющем альтернативный и экспериментальный рок, а также джаз-рок.
«Сегодня ушёл из жизни Олег Баранов, гитарист Tequilajazzz и S.P.O.R.T. Он внес огромный вклад в звучание нашей группы, у него было уникальное видение и неповторимая манера игры», — написал лидер группы Евгений Фёдоров.
На данный момент информация о причине смерти, дате и месте прощания с музыкантом отсутствует.