Гитарист из Петербурга Олег Баранов скончался

Как пишет «Петербургский дневник», широкую известность Баранов получил, выступая в составе поп-рок группы S.P.O.R.T., дебют которой состоялся в 1993 году в клубе TamTam. Помимо этого, Олег Баранов играл в Tequilajazzz, петербургском коллективе, исполняющем альтернативный и экспериментальный рок, а также джаз-рок.