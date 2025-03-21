Самарцев просят передать показания счетчиков горячей воды до 25 марта

Для того, чтобы подать свои данные приборов учета, предлагают воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области, в том числе личным кабинетом компании, сайтом, QR-кодом на квитанции, онлайн-чатом, в мессенджерах.