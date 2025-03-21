Самарцев просят передать показания счетчиков горячей воды до 25 марта

Жителей Самары просят направить актуальные показания счетчиков тепла и горячего водоснабжения. Сделать это нужно до вторника, 25 марта. Об этом сообщили в энергетической компании.
«От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции», — рассказали в пресс-службе.
Для того, чтобы подать свои данные приборов учета, предлагают воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области, в том числе личным кабинетом компании, сайтом, QR-кодом на квитанции, онлайн-чатом, в мессенджерах.
Также можно передать показания с помощью голосового помощника «Алиса», через банки, Госуслуги и по круглосуточным телефонам. Так, жители Самары надо звонить по номеру