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Самарцев просят передать показания счетчиков горячей воды до 25 марта

Жители Самары могут передать данные счетчиков горячего водоснабжения разными способами.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Самары просят направить актуальные показания счетчиков тепла и горячего водоснабжения. Сделать это нужно до вторника, 25 марта. Об этом сообщили в энергетической компании.

«От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции», — рассказали в пресс-службе.

Для того, чтобы подать свои данные приборов учета, предлагают воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области, в том числе личным кабинетом компании, сайтом, QR-кодом на квитанции, онлайн-чатом, в мессенджерах.

Также можно передать показания с помощью голосового помощника «Алиса», через банки, Госуслуги и по круглосуточным телефонам. Так, жители Самары надо звонить по номеру 8 (846) 254−16−59, Новокуйбышевска — 8 (84635) 3−15−23, Сызрани — 8 (8464) 33−50−28.