В Красноярске наказали три компании за загрязнение воздуха

Так, компания в микрорайоне Солнечном нарушила правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ во время сжигания опилок, щепы и других отходов с лесопилок. Передвижная лаборатория министерства экологии края зафиксировала превышения по опасным веществам, включая канцероген бенз (а)пирен, в 11,5 раза. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.