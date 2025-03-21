В Красноярске наказали три компании за загрязнение воздуха

В Красноярске привлекли к ответственности три компании за загрязнение воздуха. Об этом сообщили в министерстве экологии Красноярского края.
Так, компания в микрорайоне Солнечном нарушила правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ во время сжигания опилок, щепы и других отходов с лесопилок. Передвижная лаборатория министерства экологии края зафиксировала превышения по опасным веществам, включая канцероген бенз (а)пирен, в 11,5 раза. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Ещё одно нарушение зафиксировали на улице Говорова. Там работала незаконная котельная, которая отапливала автомойку, склад-магазин и кафе. Мощный угольный котел не был оборудован системой газоочистки.
Также сообщается, что Красноярский электровагоноремонтный завод оштрафовали на 3,5 млн рублей за превышение нормативов выбросов во время режима неблагоприятных метеоусловий. Специалисты минэкологии региона выявили превышение допустимых уровней взвешенных веществ в 1,2 раза, а диоксида азота — в 1,4 раза.