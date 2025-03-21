В субботу в Омской области ожидаются перепады от −14 до +4 градусов

В субботу Омской области столбик термометра покажет до +4 градусов, будет облачно с прояснениями. О том, какая будет погода в Омске 22 марта 2025, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью температура воздуха опустится до −4…-9, при прояснении — до −14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный со скоростью 7−12 м/с.
Днем термометр покажет от −1 до +4 градусов, без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 7−12 м/с.
Синоптики предупреждают, что на дорогах региона местами сохранится гололедица.