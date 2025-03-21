В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов

В Ростове-на-Дону синоптики обещают потепление. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
В пятницу, 21 марта, в первой половине дня синоптики обещают солнечную погоду, а столбики термометров покажут +2 градуса. Днем в городе прогреется до +8…+10 градусов, будет также солнечно. Вечером в городе возможна небольшая облачность, а столбики термометров опустятся до +8 градусов. Ночью в донской столице похолодает до +6 градусов.
Ветер ожидается слабый. Его порывы достигнут 3−6 метров в секунду. Отметим, что в выходные дни ростовчан и гостей города также ждет теплая погода. Столбики термометров покажут +10…+11 градусов. Синоптики также обещают пасмурную погоду, но без осадков.