В Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов

В пятницу, 21 марта, в первой половине дня синоптики обещают солнечную погоду, а столбики термометров покажут +2 градуса. Днем в городе прогреется до +8…+10 градусов, будет также солнечно. Вечером в городе возможна небольшая облачность, а столбики термометров опустятся до +8 градусов. Ночью в донской столице похолодает до +6 градусов.