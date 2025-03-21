Главные новости 21 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 марта 2025 года.
В МИД России заявили о нарушении Киевом перемирия
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перемирие, предложенное президентом США Дональдом Трампом, игнорируется Киевом. Согласно договоренности, стороны должны отказаться на 30-дневный срок от ударов по объектам энергетики. ВСУ после переговоров 18 марта атаковали нефтебазу на Кубани.
В Краснодарском крае на горящей нефтебазе произошел взрыв
В Кавказском районе Краснодарского края на нефтебазе, на которой после атаки беспилотников ВСУ 18 марта продолжается пожар, произошел взрыв. Огонь перекинулся на второй резервуар. Площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. метров. При взрыве пострадали двое пожарных, повреждения получила техника спасательной службы.
Франция и Италия заблокировали выделение €5 млрд для Украины
Париж и Рим отказались поддержать решение других членов Евросоюза о выделении €5 млрд на закупку 2 млн артиллерийских снарядов для Украины. Ранее Брюссель предлагал предоставить Киеву военную помощь на сумму от €20 млрд. Однако даже после сокращения размера поддержки согласия всех членов ЕС добиться не удалось.
Стало известно о планах Трампа на Крым
Американский журналист Сеймур Херш рассказал о желании президента США Дональда Трампа превратить Крым в международный курорт. Обустраивать полуостров американский лидер предполагает в партнерстве с Россией после снятия экономических санкций. Территория Донбасса может быть включена в план модернизации.