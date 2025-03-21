Главные новости 21 марта 2025 года

Париж и Рим отказались поддержать решение других членов Евросоюза о выделении €5 млрд на закупку 2 млн артиллерийских снарядов для Украины. Ранее Брюссель предлагал предоставить Киеву военную помощь на сумму от €20 млрд. Однако даже после сокращения размера поддержки согласия всех членов ЕС добиться не удалось.