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В Иркутске пять соцобъектов получили положительное заключение госэкспертизы

В областном центре построят два ФОКа, детсад, крытый каток и спорткомплекс.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сразу пять соцобъектов получили одобрительное заключение от госэкспертизы. В областном центре возведут к строительству детсада, двух ФОКов, крытого катка и спортивного комплекса.

— Социальная сфера всегда остаётся приоритетом для города. Мы ведём планомерную работу по созданию мест для получения общего и дополнительного образования, занятий спортом. Сегодня строим семь учреждений образования. Три объекта — на стадии проектирования. Предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по ещё пяти учреждениям, — поделился мэр Иркутска Руслан Болотов.

Детский сад в Союзе будет рассчитан на 220 мест. ФОК в Лесном сделают с универсальным залом, а по Шахтерской с бассейном. Также место для плавания оборудуют в спорткомплексе в Зеленом. А крытый каток с искусственным льдом планируется по улице Ленской.