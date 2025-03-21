В Иркутске пять соцобъектов получили положительное заключение госэкспертизы

Детский сад в Союзе будет рассчитан на 220 мест. ФОК в Лесном сделают с универсальным залом, а по Шахтерской с бассейном. Также место для плавания оборудуют в спорткомплексе в Зеленом. А крытый каток с искусственным льдом планируется по улице Ленской.