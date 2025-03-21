Девушка с маленьким ребенком получили травмы в аварии в Уфе

Вчера вечером, 20 марта, на Бирском тракте в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
22-летний водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь в сторону Соединительного шоссе, столкнулся с встречной Chevrolet Aveo. В результате происшествия пострадали пассажиры «Хендай» — 20-летняя женщина и двухлетний ребенок, обоих доставили в больницу.
После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой. Известно, ребенок в момент аварии был в детском удерживающем устройстве.
По факту инцидента началось разбирательство.
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