В Хабаровском крае уничтожили конфискованную черную икру и рыбу

Продукция была изъята в ходе расследования уголовных дел о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Все фигуранты дел были осуждены городскими и районными судами региона. В связи с угрозой для здоровья и жизни потребителей, по судебному решению, рыба и икра были признаны опасными для употребления.