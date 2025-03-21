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В Хабаровском крае уничтожили конфискованную черную икру и рыбу

Браконьерскую продукцию сожгли в котельной воинской части по решению суда.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае 19 марта на территории воинской части в с. Князе-Волконское по решению суда была уничтожена конфискованная у браконьеров черная икра амурского осетра и рыба, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Мероприятие проходило под контролем Приморского межрегионального управления Россельхознадзора и при участии государственного инспектора.

Продукция была изъята в ходе расследования уголовных дел о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Все фигуранты дел были осуждены городскими и районными судами региона. В связи с угрозой для здоровья и жизни потребителей, по судебному решению, рыба и икра были признаны опасными для употребления.

В соответствии с судебными приговорами, незаконно добытая продукция была уничтожена путем сжигания в котельной воинской части.