Более тысячи подземных и надземных переходов промоют в Москве после зимы

«Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — добавил Бирюков.