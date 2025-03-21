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Более тысячи подземных и надземных переходов промоют в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Reuters

«Запланированы мероприятия по промывке 1 тыс. 75 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику», — отметил он.

Заместитель мэра пояснил, что на время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов.

«Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления», — добавил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в Москве уже полным ходом идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности приведут в порядок около 2 тыс. объектов — мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.