25 лет назад произошло зверское убийство священника — племянника идеолога КПСС Суслова

Любецкий жил отшельником на Васюганских болотах — одних из самых больших в мире. И здесь он якобы встретил «воинов Кришны». Существовали эти «воины» в реальности или нет — неизвестно, но следствие пришло потом к выводу, что Любецкий их придумал. В Центре обществ сознания Кришны в России (ЦОСКР) заявляли, что никогда не слышали ни о каких «воинах Кришны».