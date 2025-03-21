В Иркутской области многодетным семьям предоставили 61 участок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, льготники и семьи, имеющие право на получение бесплатного земельного участка стоят на учете в восьми муниципалитетах Иркутского района.
— Вместе с тем вопреки требованиям закона органами местного самоуправления необходимые меры по формированию участков земли своевременно не принимались, в связи с чем участки нуждающимся длительное время не предоставлялись, — поделились правоохранители.
Тогда работники надзорного ведомства внесли представление главам муниципалитетов. Кроме того, в суд были поданы иски о необходимости предоставить земли в собственность бесплатно. Эти требования были удовлетворены.
На сегодняшний день из сформированных 260 участков, 61 уже передан многодетным семьям. Правоохранители продолжают держать на контроле восстановление прав. \