Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области многодетным семьям предоставили 61 участок

Многодетные семьи и льготники стояли на учете за землей в восьми муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области многодетным семьям предоставили 61 участок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, льготники и семьи, имеющие право на получение бесплатного земельного участка стоят на учете в восьми муниципалитетах Иркутского района.

— Вместе с тем вопреки требованиям закона органами местного самоуправления необходимые меры по формированию участков земли своевременно не принимались, в связи с чем участки нуждающимся длительное время не предоставлялись, — поделились правоохранители.

Тогда работники надзорного ведомства внесли представление главам муниципалитетов. Кроме того, в суд были поданы иски о необходимости предоставить земли в собственность бесплатно. Эти требования были удовлетворены.

На сегодняшний день из сформированных 260 участков, 61 уже передан многодетным семьям. Правоохранители продолжают держать на контроле восстановление прав. \