Авиакомпания Ikar Airlines запускает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам

Авиакомпания будет использовать самолет Boeing-777 с конфигурацией салона на 440 кресел. Время полета составит около семи часов. Ближайшие даты вылетов из Хабаровска запланированы на 18 апреля, 1, 14 и 27 мая с частотой один раз в две недели.