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Авиакомпания Ikar Airlines запускает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам

Время полета составит около семи часов.

Источник: Комсомольская правда

С 18 апреля 2025 года авиакомпания Ikar Airlines начнет выполнение прямых чартерных рейсов из международного аэропорта Хабаровск в аэропорт Камрань (Вьетнам). Это станет еще одной возможностью для жителей Дальнего Востока отправиться на популярный курорт Нячанг. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авиакомпания будет использовать самолет Boeing-777 с конфигурацией салона на 440 кресел. Время полета составит около семи часов. Ближайшие даты вылетов из Хабаровска запланированы на 18 апреля, 1, 14 и 27 мая с частотой один раз в две недели.

В рамках весенне-летней навигации пассажиров из Хабаровска во Вьетнам также будет доставлять авиакомпания Azur Air. Ее рейсы на Boeing 757−200 (238 кресел) стартуют 24 марта. Туры в сотрудничестве с Azur Air предлагает туроператор Anex Tour.