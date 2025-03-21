КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
«Александру Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.
«Таким же образом представители ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел», — подчеркнули в СК.