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В Курской области 43 тысячи человек признали потерпевшими от действий ВСУ

СК признал 43 тысячи человек в Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 21 мар — РИА Новости. Российские следователи признали 43 тысячи человек потерпевшими от преступлений киевского режима в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

«Александру Бастрыкину доложено, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований. Уже признаны потерпевшими 43 тысячи человек», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что жители освобожденных населенных пунктов сообщают, что украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита.

«Таким же образом представители ВСУ ранее действовали в Мариуполе и других населенных пунктах по отношению к мирному населению. Все указанные факты фиксируются в рамках уголовных дел», — подчеркнули в СК.