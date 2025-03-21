В Екатеринбурге резко растет заболеваемость корью среди детей

В Екатеринбурге снова фиксируется подъем заболеваемости корью среди детей. Об этом ЕАН рассказала главный врач медицинского центра «Мой доктор», к. м. н., педиатр Оксана Осипенко.
По ее словам, рост заболеваемости наблюдают в нескольких больницах Екатеринбурга. Во всех случаях болеют непривитые дети.
По данным ЕАН, коечный фонд уже высвобождают в 9-й и 11-й детских городских клинических больницах. По возможности маленьких пациентов переводят на амбулаторное лечение.
Напомним, что в 2023 году в Екатеринбурге также наблюдался резкий подъем заболеваемости корью, а по коклюшу и вовсе был побит рекорд. Специалисты называли главной причиной распространения инфекций отсутствие прививок у детей.