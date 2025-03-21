У диких птиц в Воронежской области выявили опасное заболевание

Кроме птиц саркоцистами поражаются косули, олени, кабаны, зайцы, дикие утки, крысы, мыши. Если съесть зараженное недостаточно обработанное термически мясо, то велик риск заболеть. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно и трудно диагностируется. Чтобы уберечься от саркоцистоза, необходимо соблюдать правила: — строго следить за гигиеной рук, посуды и другого инвентаря после контакта с сырым мясом; — не скармливать кошкам и собакам сырое мясо, пораженное саркоцистами; — обезвреживать зараженное мясо термической обработкой. Возбудитель болезни погибает при варке не менее 1 часа или при тушении в духовке не менее 1,5 часов, а также при промораживанием при температуре — 20 (внутри туши) в течение 24 часов; — зараженное мясо, лучше уничтожить в костре и ни в коем случае не кормить домашних животных. Выброшенное мясо может стать источником заражения для других животных.