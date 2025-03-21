Москва передала Ростову-на-Дону 15 автобусов «ЛиАЗ»

Правительство Москвы передало Ростову-на-Дону 15 автобусов среднего класса «ЛиАЗ-4292.60 Курсор». Об этом сообщили на официальном портале «Ростовский Городской Транспорт».
Согласно опубликованной информации, большинство машин выпущены в 2016 году, две — в 2017 году. Все автобусы соответствуют требованиям по возрасту, доступной среде и наличию исправных кондиционеров.
Предполагается, что через несколько недель новые автобусы начнут работу на маршрутах Ростова-на-Дону. Известно, что обслуживать их будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Всего в общественный транспорт могут вместиться до 85 пассажиров.