Москва передала Ростову-на-Дону 15 автобусов «ЛиАЗ»

Предполагается, что через несколько недель новые автобусы начнут работу на маршрутах Ростова-на-Дону. Известно, что обслуживать их будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Всего в общественный транспорт могут вместиться до 85 пассажиров.