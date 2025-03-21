В Башкирии начнется сезон весенней охоты.

11 апреля в Башкирии открывается сезон охоты. Он продлится в зависимости от зоны охоты до 20 апреля — 11 мая. Подробнее о сроках, в зависимости от территории, где расположены угодья, и вида добываемой дичи, можно узнать здесь. Как сообщили в минэкологии Башкирии, в этот период разрешено охотиться на гусей (за исключением серого), селезней уток, в том числе с использованием живых подсадных (манных) уток, вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева.