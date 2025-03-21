В апреле из-за ремонта пути изменится расписание самарских электричек

Самарская пригородная пассажирская компания предупредила, что и-за капитального ремонта пути на перегоне Похвистнево — Подбельская 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 апреля изменится расписание движения некоторых самарских электричек.
1, 2, 8, 9, 10, 16, 22, 23, 24 апреля отменяется электричка Самара (отпр.20:57) — Новоотрадная (приб.22:40).
1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля:
1. Электричка Самара (отпр.15:30) — Похвистнево (приб.18:09) будет ходить только до Новоотрадной, куда будет прибывать в 17:12.
2.Электричка Похвистнево (отпр.15:51) — Самара (приб.18:38) будет ходить от Новоотрадной до Мирной, отправление от Новоотрадной в 17:29, прибытие на Мирную в 18:49.
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апреля:
1.Электрачка Самара (отпр.09;04) — Похвистнево (приб.11:42) будет ходить только до Новоотрадной с прибытием в 10:46.
2.Электричка Похвистнево (отпр.11:30) — Самара (приб.14:18) устанавливается сообщением Новоотрадная (отпр.12:27) — Самара (приб.14:18).
2, 9, 16, 23 апреля электричка Самара (отпр.19:34) — Похвистнево (приб.22:13) будет отправляться из Самары в 20:57 и прибывать в Похвистнево в 00:08.
3, 15, 17 апреля электричка Самара (отпр.19:34) — Похвистнево (приб.22:13) будет прибывать в Похвистнево с задержкой — в 23:00.
1, 8, 10, 22, 24 апреля электричка Самара (отпр.19:34) — Похвистнево (приб.22:13) будет отправляться из Самары в 20:57, и прибывать в Похвистнево в 23:47.