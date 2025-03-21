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В Балтийске закупили беспилотный дрон для спасения людей на пляжах

Летом ожидают увеличение туристического потока.

Для спасения людей на пляжах Балтийска закупили беспилотный надводный дрон. Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Новый аппарат способен вытащить из воды одновременно трёх человек, что «значительно облегчит работу спасателей». «Этим летом на пляжах Балтийска ожидается увеличение туристического потока, в связи с чем увеличиваются и риски несчастных случаев на воде», — говорится в публикации.

В прошлом году на побережье Балтийска утонули шесть человек. Все погибшие купались в необорудованных местах. Районы Павлово, Мечникова и арт-деревни «Витланд» остаются в рейтинге самых опасных.

К предстоящему купальному сезону откроют три городских пляжа на улице Чехова, Гвардейском бульваре и Балтийской косе. По всему побережью обновят информационные стенды.