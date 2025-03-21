В Балтийске закупили беспилотный дрон для спасения людей на пляжах

Новый аппарат способен вытащить из воды одновременно трёх человек, что «значительно облегчит работу спасателей». «Этим летом на пляжах Балтийска ожидается увеличение туристического потока, в связи с чем увеличиваются и риски несчастных случаев на воде», — говорится в публикации.