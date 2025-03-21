Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича», — говорится в документе.
Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны.
Орден также могу вручить главам иностранных государств за выдающиеся заслуги перед Россией.