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Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича», — говорится в документе.

Лавров в пятницу празднует юбилей, главе внешнеполитического ведомства России исполняется 75 лет.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе страны.

Орден также могу вручить главам иностранных государств за выдающиеся заслуги перед Россией.