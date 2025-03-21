Путин подписал указ о награждении Лаврова за выдающиеся заслуги

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича», — говорится в документе.