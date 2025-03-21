Овечкин сотворил красоту в погоне за Гретцки в НХЛ, а белорус Протас ему помог

Александр Овечкин забросил гол под красивым числом 888, и теперь, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), ему надо еще семь голов.
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 на домашней арене и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата.
В игре против «Филадельфии» счет открыл Александр Овечкин. Когда команды играли в равных составах, белорус Алексей Протас отдал пас Овечкину и тот поразил пустой угол ворот на 15-й минуте периода.
Во втором периоде Дюхайм и Маджапэйн довели преимущество хозяев до 3:0. «Филадельфия» сократила отставание до минимума, но спасти матч не сумела.
У Овечкина 35 голов в 53 играх этого сезона и 13 в последних 19 играх. У «Кэпиталз» осталось 13 игр в регулярном сезоне.
«Наша цель — попасть в плей-офф в этом году, — сказал Овечкин. — Каждая игра тяжелая, особенно в конце, потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и середине года очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце», — цитирует Александра nhl.com.
«Вашингтон» в плей-офф, конечно, сыграет. У команды сейчас цель выиграть регулярный чемпионат и вписать имя Овечкина в историю хоккея.
Белорусский нападающий Алексей Протас, ранее установивший рекорд результативности среди белорусов в НХЛ, набирает очки в трех матчах подряд. Всего у него в сезоне 62 очка (29+33) в 69 матчах. Протас — второй бомбардир «Вашингтона». А по показателю полезности он лучший в НХЛ.
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