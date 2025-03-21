Овечкин сотворил красоту в погоне за Гретцки в НХЛ, а белорус Протас ему помог

«Наша цель — попасть в плей-офф в этом году, — сказал Овечкин. — Каждая игра тяжелая, особенно в конце, потому что каждая команда борется. Вот почему в начале и середине года очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце», — цитирует Александра nhl.com.