«Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации 25 марта в период с 09.15 до 15.00 в Гомельской области (Октябрьский, Калинковичский, Петриковский, Светлогорский районы), а также Глусского района Могилевской области будет отсутствовать прием от АРТПС Волосовичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового телевидения.
В пресс-службе «Белтелекома» добавили, что 26 марта с 09.15 до 16.15 в Минской области (речь идет про Молодечненский, Вилейский, Минский, Воложинский районы) и Сморгонского района Гродненской области будет отсутствовать прием от АРТПС Молодечно обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. Также называются РВ программ 1НКБР, Молодечно ФМ, Новое Радио, Минская волна, Легенды ФМ, радио МИР.
Уточняется, что при завершении работ в более ранние сроки, работа передатчика будет возобновлена. Вместе с тем в пресс-службе заметили, что профилактические работы не коснутся интерактивного телевидения ZALA.
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