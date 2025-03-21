«Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта

В пресс-службе «Белтелекома» добавили, что 26 марта с 09.15 до 16.15 в Минской области (речь идет про Молодечненский, Вилейский, Минский, Воложинский районы) и Сморгонского района Гродненской области будет отсутствовать прием от АРТПС Молодечно обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ. Также называются РВ программ 1НКБР, Молодечно ФМ, Новое Радио, Минская волна, Легенды ФМ, радио МИР.