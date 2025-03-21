Утро после казни: как сейчас выглядит Апраксин двор

Напомним, рейд в Апраксином дворе начался около 11 утра 20 марта. Вместе с полицией и Росгвардией в нем участвовал Смольный в лице комитета по контролю за имуществом, по законности и комитет имущественных отношений — всего около 500 человек. Чиновники прибыли с тракторами и бульдозерами, и начался снос незаконных построек. 33 человека со свежим российским гражданством с рынка поехали в военкоматы вставать на учет.