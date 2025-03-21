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Утро после казни: как сейчас выглядит Апраксин двор

Утро 21 марта Апраксин двор встречает в измененном состоянии: снос торговых павильонов продолжался и в темноте. В пятницу фотограф «Фонтанки» прогулялся по улицам «торгового городка». Вот как они теперь выглядят.

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Снесенные конструкции пока на месте, как и некоторое имущество.

Вчера с рынка изъяли 28 тонн различной продукции, машины и технику — у тех продавцов, у которых не оказалось разрешения на торговлю.

Напомним, рейд в Апраксином дворе начался около 11 утра 20 марта. Вместе с полицией и Росгвардией в нем участвовал Смольный в лице комитета по контролю за имуществом, по законности и комитет имущественных отношений — всего около 500 человек. Чиновники прибыли с тракторами и бульдозерами, и начался снос незаконных построек. 33 человека со свежим российским гражданством с рынка поехали в военкоматы вставать на учет.