Утро после казни: как сейчас выглядит Апраксин двор

Снесенные конструкции пока на месте, как и некоторое имущество.
Вчера с рынка изъяли 28 тонн различной продукции, машины и технику — у тех продавцов, у которых не оказалось разрешения на торговлю.
Напомним, рейд в Апраксином дворе начался около 11 утра 20 марта. Вместе с полицией и Росгвардией в нем участвовал Смольный в лице комитета по контролю за имуществом, по законности и комитет имущественных отношений — всего около 500 человек. Чиновники прибыли с тракторами и бульдозерами, и начался снос незаконных построек. 33 человека со свежим российским гражданством с рынка поехали в военкоматы вставать на учет.