Авторитетный свердловский бизнесмен Александр Куковякин объявлен банкротом

Александр Куковякин — один из основателей легендарного ОПС «Уралмаш», бизнесмен, бывший депутат гордумы, экс-сенатор. Куковякин с 2005 по 2015 год находился в розыске по линии Интерпола и скрывался в ОАЭ. В 2015 году его экстрадировали в Россию. В 2016 году его судили за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, он полностью признал свою вину и был приговорен к четырем годам колонии, но уже в 2018 году освободился.