Авторитетный свердловский бизнесмен Александр Куковякин объявлен банкротом

Бывший член ОПС «Уралмаш», бизнесмен Александр Куковявин признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.
«Процедуру реструктуризации долгов гражданина Куковякина завершить. Признать Куковякина Александра Васильевича банкротом и ввести в отношении него процедуру реализации имущества гражданина сроком на четыре месяца», — говорится в решении суда.
Также в рамках дел суд запросил данные об имуществе Куковякина — например, его машины Mersedes GLS 400 4 MATIC, 2017 года выпуска, имуществе членов его семьи: взрослых сыновей и супруги.
Сейчас, судя по сообщения на сервисе Федресурс, требования Куковякину предъявляет завод «Уралпластик» (за долг более 1,5 млн рублей), ООО «Еврогласс» (совокупно более 15 млн рублей) и предприниматель Иван Кузнецов (30 млн рублей). Из активов Куковякина в документах суда фигурируют лишь дебиторская задолженность к компании «Лира» и половина акций ООО «СПП».
Александр Куковякин — один из основателей легендарного ОПС «Уралмаш», бизнесмен, бывший депутат гордумы, экс-сенатор. Куковякин с 2005 по 2015 год находился в розыске по линии Интерпола и скрывался в ОАЭ. В 2015 году его экстрадировали в Россию. В 2016 году его судили за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, он полностью признал свою вину и был приговорен к четырем годам колонии, но уже в 2018 году освободился.
После он стал заниматься бизнесом в Екатеринбурге, но довольно неудачно: ЕАН рассказывал, что сегодняшние суды — это продолжение двух давних историй о работе Куковякина в Екатеринбурге.
Первая касается 2019 года, когда Иван Кузнецов — владелец Acons Group (застройщик ЖК Clever Park, ЖК «Тихвин», аэропорта Симферополя) попытался по суду сменить застройщика московского ЖК «Нескучный сад» и получить контроль над объектом. Он нанял для этого юриста Юрия Попова (ООО «Лира») за 30 млн рублей. Весной 2020 года Кузнецов посчитал, что Попов не исполнил свои обязательства, и потребовал вернуть деньги. Попов отказывался. Тогда Кузнецов нанял для возвращения долга Александра Куковякина. Он не только взыскал с «Лиры» 30 млн рублей, но и обанкротил компанию. Но и с Кузнецовым, судя по документам, Куковякин не расплатился.
Вторая часть банкротной истории началась в 2021 году. «Уралпластик» предложил Куковякину провести переговоры с владельцами земли, которую планировалось выкупить под застройку. За успешные переговоры Александру Куковякину обещали гонорар в размере 4 млн, выплатив в качестве предоплаты 1,4 млн рублей.
Куковякин не смог доказать, что выполнил работу, и остаток денег он не получил. После он потребовал с «Уралпластика» вместе с неустойкой почти 90 млн рублей.
«Уралпластик» попросил вернуть аванс и после того, как Куковявин это сделать отказался, подал в суд на банкротство предпринимателя.
Банкротное дело Куковякина длится почти девять месяцев, но с перерывами. Реструктуризация долгов была объявлена еще в июне прошлого года, в рамках иска завода «Уралпластик» за долг в 1,4 млн рублей. Но тогда Куковякин задолженность оплатил, дело было прекращено.
Однако «Уралпластик» обнаружил у Куковякина новый долг, и в 2025 году процесс банкротства Куковякина начался заново. В иске юристы указывали, что у должника имеются признаки неплатежеспособности, а стоимость его активов в три раза ниже, чем сумма требований к нему. Отметим, что «Уралпластик» и Кузнецов подали в суд документы с требованием долга в один день.