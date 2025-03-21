В Ташкенте открыли обновлённую площадь имени Пушкина — теперь здесь хочется остаться подольше

Обновлённое пространство уже успело стать новым местом притяжения для горожан — как для семейных прогулок, так и для тихого отдыха в одиночестве.
Что изменилось?
По данным хокимията Яккасарайского района, площадь прошла полную реновацию:
- Реконструирован и вновь запущен фонтан,
- Установлена новая система освещения,
- Обновлено дорожное покрытие,
- Проведены работы по озеленению, включая высадку ярких цветов,
- Установлена современная система орошения,
- Появились детские качели, стильные арки, удобные скамейки и новые урны.
Теперь площадь имени Пушкина — это не просто историческая точка на карте города, а современное и уютное общественное пространство, созданное с заботой о деталях и комфорте жителей.
Где по-настоящему дышится весной
Благодаря усилиям городских служб, площадь стала настоящим оазисом среди городской суеты, где можно отдохнуть, вдохновиться, встретиться с друзьями или просто выпить кофе под шум воды из фонтана.
Приходите и почувствуйте атмосферу обновлённой Ташкентской весны — яркой, живой и заботливо оформленной.