Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте открыли обновлённую площадь имени Пушкина — теперь здесь хочется остаться подольше

Vaib.uz (Узбекистан. 21 марта). После реконструкции в столице вновь открылась площадь имени Пушкина, которая расположена в Яккасарайском районе Ташкента.

Источник: Vaib.Uz

Обновлённое пространство уже успело стать новым местом притяжения для горожан — как для семейных прогулок, так и для тихого отдыха в одиночестве.

Что изменилось?

По данным хокимията Яккасарайского района, площадь прошла полную реновацию:

  • Реконструирован и вновь запущен фонтан,
  • Установлена новая система освещения,
  • Обновлено дорожное покрытие,
  • Проведены работы по озеленению, включая высадку ярких цветов,
  • Установлена современная система орошения,
  • Появились детские качели, стильные арки, удобные скамейки и новые урны.

Теперь площадь имени Пушкина — это не просто историческая точка на карте города, а современное и уютное общественное пространство, созданное с заботой о деталях и комфорте жителей.

Где по-настоящему дышится весной

Благодаря усилиям городских служб, площадь стала настоящим оазисом среди городской суеты, где можно отдохнуть, вдохновиться, встретиться с друзьями или просто выпить кофе под шум воды из фонтана.

Приходите и почувствуйте атмосферу обновлённой Ташкентской весны — яркой, живой и заботливо оформленной.