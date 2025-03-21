Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

28-летнюю уроженку Уфы объявили в международный розыск за публикацию фейков

Уроженку Уфы заочно арестовали за фейки в запрещенной в России соцсети.
Источник: Комсомольская правда

28-летнюю уроженку Уфы заочно заключили под стражу за публикацию фейков. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным следствия, женщина совершила два преступления против общественной безопасности и общественного порядка, опубликовав под видом достоверной информации заведомо ложные сведения в своем Telegram-канале и запрещенной в России социальной сети.

Обвиняемую объявили в международный розыск. Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и постановил заочно заключить обвиняемую под стражу на месяц с момента ее задержания. Решение инстанции еще не вступило в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.