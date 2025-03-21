28-летнюю уроженку Уфы объявили в международный розыск за публикацию фейков

28-летнюю уроженку Уфы заочно заключили под стражу за публикацию фейков. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным следствия, женщина совершила два преступления против общественной безопасности и общественного порядка, опубликовав под видом достоверной информации заведомо ложные сведения в своем Telegram-канале и запрещенной в России социальной сети.
Обвиняемую объявили в международный розыск. Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следователя и постановил заочно заключить обвиняемую под стражу на месяц с момента ее задержания. Решение инстанции еще не вступило в законную силу.
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