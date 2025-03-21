«Жители деревни сжигали мусор». Три хозпостройки и чердак дома сгорели после крупного пожара в Логойском районе

Три хозпостройки и чердак дома сгорели из-за сжигания мусора под Логойском. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что 20 марта, в четверг, в 13.06 спасателям поступила информация про пожар в деревне Лядо Логойского района. К моменту приезда сотрудников МЧС, открытым пламенем горели две хозпостройки и чердак жилого дома.
Удалось установить, что жители деревни занимались наведением порядка на своих участках и сжигали мусор. По причине ветреной погоды искры огня перебросились на соседний участок из-за чего хозпостройки загорелись.
Спасатели смогли потушить дальнейшее распространение огня. В пресс-службе уточнили, что в результате пожар уничтожил три хозпостройки, а также повредил по всей площади чердак жилого дома.
Тем временем синоптики сказали о резком потеплении до +16 градусов в Беларуси 21 марта.
Ранее «Белтелеком» предупредил об отключении телевидения и радио 25 и 26 марта.
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