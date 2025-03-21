Магнитные бури прогнозируют в Ростове-на-Дону в конце рабочей недели

В конце рабочей недели в Ростове-на-Дону зафиксировали возможность магнитных бурь, но процент подобного потенциального воздействия сравнительно небольшой. Информацию можно найти на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Сегодня, 21 марта, вероятность спокойного магнитного фона составляет 83%, возмущения могут проявиться с вероятностью в 10%, а магнитные бури возможны только в 7%.
23 и 24 марта предполагаемые изменения магнитосферы выглядят следующим образом: спокойное состояние — 34%, возмущенное состояние — 35%, магнитная буря — 31%.
Индекс солнечной активности F10.7 (среднесуточный поток радиоизлучения Солнца) в пятницу составит 170, в субботу — 160, в воскресенье — 155.
Напомним, десять дней магнитных качелей с бурями уровня G1 ожидаются в Ростовской области.