Дни трезвости в Витебском районе: алкоголь не будут продавать два дня

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Власти Витебского района определились с днями трезвости, соответствующие решения райисполкома опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.
На территории региона алкоголь будет нельзя купить с 00:00 до 24:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок» в школах.
Также антиалкогольная акция пройдет в единый день проведения выпускных вечеров в школах — 13 июня.
Однако эти ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в объектах общепита, а также в магазинах для проведения ритуальных, юбилейных или свадебных мероприятий.
Ранее дни трезвости были определены в Бешенковичском и Миорском районах Витебской области.
Так, на территории Бешенковичского района алкоголь не будет продаваться 1 сентября, а также в единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в школах.
В Миорском районе дней трезвости больше: 7 апреля, 24 мая, 13 июня, 1 сентября и 3 октября на Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.