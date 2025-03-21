Дни трезвости в Витебском районе: алкоголь не будут продавать два дня

На территории региона алкоголь будет нельзя купить с 00:00 до 24:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок» в школах.