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Омская компания погасила долг по зарплате в 2,7 млн рублей перед 72 сотрудниками

Хотя предприятие погасило задолженность, но от уголовного дела уйти не смогло.

Источник: Комсомольская правда

Омская компания ООО «Монтажстройпроект» выплатила задолженность по зарплате перед 72 сотрудниками в размере более 2,7 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С октября по декабрь 2024 года ООО «Монтажстройпроект» не выплачивало заработную плату сотрудникам. За это время задолженность накопилась и превысила более 2,7 миллиона рублей.

Прокуроры внесли представление об устранении нарушений директору компании. По инициативе ведомство было заведено уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты сроком более двух месяцев.

Ранее «КП Омск» сообщала, что приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа.