Омская компания погасила долг по зарплате в 2,7 млн рублей перед 72 сотрудниками

Омская компания ООО «Монтажстройпроект» выплатила задолженность по зарплате перед 72 сотрудниками в размере более 2,7 миллиона рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
С октября по декабрь 2024 года ООО «Монтажстройпроект» не выплачивало заработную плату сотрудникам. За это время задолженность накопилась и превысила более 2,7 миллиона рублей.
Прокуроры внесли представление об устранении нарушений директору компании. По инициативе ведомство было заведено уголовное дело по статье о полной невыплате зарплаты сроком более двух месяцев.
Ранее «КП Омск» сообщала, что приставы взыскали долг по зарплате в 3,7 млн рублей с черлакского МУПа.