В Уфе 13-летнему мальчику удалили аномальный зуб

В детской стоматологической поликлинике № 7 Уфы 13-летнему мальчику удалили лишний зуб. Это редкий случай — по статистике, эта аномалия встречается в 1 из 1000 случаев. Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, подросток обратился к ортодонту с жалобами на эстетические проблемы. При проведении компьютерной томографии был обнаружен сверхкомплектный зуб на верхней челюсти, расположенный между центральным и боковым резцом. Врачи поликлиники удалили лишний зуб и провели ортодонтическое лечение.
По данным ведомства, сверхкомплектные зубы — это аномалия, при которой у человека появляется больше зубов, чем обычно. Она может проявляться как у детей с молочными, так и у взрослых с постоянными зубами.
Это явление вызывает эстетические и функциональные проблемы: неправильное расположение зубов влияет на форму лица, смыкание челюсти и даже речь. Лишние зубы затрудняют гигиену полости рта, что может привести к кариесу и заболеваниям десен.