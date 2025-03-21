В Уфе 13-летнему мальчику удалили аномальный зуб

В детской стоматологической поликлинике № 7 Уфы 13-летнему мальчику удалили лишний зуб. Это редкий случай — по статистике, эта аномалия встречается в 1 из 1000 случаев. Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, подросток обратился к ортодонту с жалобами на эстетические проблемы. При проведении компьютерной томографии был обнаружен сверхкомплектный зуб на верхней челюсти, расположенный между центральным и боковым резцом. Врачи поликлиники удалили лишний зуб и провели ортодонтическое лечение.